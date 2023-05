Wohnmobil in Ladenburg in Brand geraten

Ladenburg. Ein Wohnmobil ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Ladenburg in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr auf einen angrenzenden Holzcarport über. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Einsatzort abgesperrt und der Bankverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ebenfalls ist die Brandursache bislang unbekannt. Um 00:10 Uhr konnte der Bankverkehr wieder freigegeben werden.

