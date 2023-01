Ilvesheim. Ein hochwertiges Wohnmobil ist in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18 und 6.30 Uhr in der Siemensstraße in Ilvesheim gestohlen worden. Laut Polizei entstand ein Diebstahlschaden in sechsstelliger Höhe.

Der 55-jährige Wohnmobilbesitzter hatte es erst am Sonntag auf das Grundstück eines Freundes gestellt, der am Montag das Fehlen bemerkte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/1744444.