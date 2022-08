Wohnmobil auf A65 umgekippt - Kinder verletzt

Deidesheim. Ein Wohnmobil ist am Sonntagnachmittag auf der A65 bei Deidesheim umgekippt. Das Fahrzeug war in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen und kam dabei ins Schlingern, berichtet die Polizei am Montag. Die vier Insassen, darunter ein fünf- und ein siebenjähriges Kind erlitten durch den Sturz zur Seite leichte Verletzungen. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wohnmobil entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Räumung für zwei Stunden gesperrt werden.

