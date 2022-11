Wohnmobil am Hockenheimring-Ost in Brand geraten

Hockenheim. Ein Wohnmobil ist am Vormittag an der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring-Ost in Brand geraten. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, wurde das Feuer kurz vor 10 Uhr vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Möglicherweise war die Aufbaubatterie im Heckbereich vom Wohnmobil der Auslöser des Brandes. Vorbildlich soll sich nach Angaben der Feuerwehr der Fahrer verhalten haben, er hatte die Gasflasche aus dem Fahrzeug entfernt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand am Wohnmobil erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1