Wohnhaus in der Innenstadt in Brand

Edenkoben. In der Innenstadt von Edenkoben hat am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, blieben die beiden Bewohner unverletzt. Das Feuer, welches in einem angrenzenden Nebengebäude ausgebrochen war, wurde durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Größere Schäden wurden verhindert. Die Bewohner des Hauses wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

