Wirtshaus in Helmstadt-Bargen nach Brand einsturzgefährdet

Helmstadt-Bargen. Nach einem Dachstuhlbrand ist das Wirtshaus "Dorfkrug" in der Rathausstraße in Helmstadt-Bargen einsturzgefährdet. Es sei bem Brand am Sonntagmorgen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Betreiber des Wirtshauses wurden leicht verletzt. Warum das Feuer in dem rund 200 Jahre alten Gebäude am Sonntag ausbrach, war zunächst unklar. Die Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

