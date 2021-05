„Wir fühlen uns betrogen und geben keine Ruhe“

Rhein-Neckar. „Falle“, „Vertrauensbruch“, „Raubrittertum“ – Formulierungen wie diese durchziehen das Gespräch. Drei Ruheständler haben Unterlagen zu ihrer noch während des Berufes abgeschlossenen privaten Altersvorsorge mitgebracht. Sie gehören zu jenen Rentnern, die sich dem Verein „Direktversicherungsgeschädigte“ angeschlossen haben und in der Regionalgruppe „MA-LU-HD“ aktiv sind. „Wir fühlen uns betrogen“, umschreibt Sprecher Arje Korn die Gefühlslage, die sich auch in dem bundesweiten Vereinsslogan Bahn bricht: „Erst angelockt, dann abgezockt!“

Rückblick: Als sich 1998 ein ABB-Angestellter vom Werk Mannheim entschließt, für später vorzusorgen, wirbt das Unternehmen für eine Direktversicherung mit pauschalierter Lohnsteuer. „Dass sich der Vertrag nur über den Arbeitgeber abschließen ließ, sollte sich als Krux erweisen“, erklärt der 71-Jährige. Seine Versicherung wird nämlich wie eine Betriebsrente behandelt – „obwohl der Betrieb keinen einzigen Cent dazugegeben hat“. Vielmehr hatte sich der damalige Mittvierziger verpflichtet, fortan einen Teil seiner Nettobezüge in die Altersvorsorge zu investieren.

Doppelte Sozialabgaben

Der Schock kam nach dem Beruf, als sich herausstellte, dass auf die komplette Auszahlungssumme noch einmal Sozialabgaben geleistet werden müssen – und zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Der einstige ABB-Angestellte erläutert an Hand von Unterlagen: Die angesparte Kapitalsumme wird fiktiv auf 120 Monate hochgerechnet und dabei so getan, als würde zehn Jahre eine Rente überwiesen.

Bei einer Versicherungssumme von 100 000 Euro ergeben sich 833 Euro monatlich. Aber davon gehen Sozialabgaben ab: 14, 6 Prozent (entspricht 121,62 Euro) Krankenversicherung, 1,2 Prozent (10 Euro) KV-Zusatzbeitrag und 3,05 Prozent (25,41 Euro) Pflegeversicherung – was sich auf 157 Euro addiert. Und so schrumpfen die 833 Euro auf 676 Euro. „Man nimmt mir fast ein Fünftel meiner Altersvorsorge zum Stopfen von Krankenkassenlöchern“, kommentiert der 71-Jährige wütend. Ein anderer Vertrag offenbart: 27 822 Euro, die über umgewandeltes Gehalt zusammengekommen sind, vermindern sich um 5314 Euro – weil dafür zehn Jahre lang monatlich 44,28 Euro Sozialabgaben fällig werden.

Die 4000 Mitglieder des 2015 gegründeten Vereins „Direktversicherungsgeschädigte“ empört, dass die Politik mit dem im Jahr 2004 verabschiedeten Gesundheitsmodernisierungsgesetz in bereits davor abgeschlossene Verträge eingegriffen hat und real angespartes Kapital in fiktive Renten umwandelt, um darauf Sozialabgaben erheben zu können. „So etwas ist Willkür“, sind sich die drei einig.

Freibetrag erstritten

Dass Petitionen und Protestaktionen nach dem Motto „Schluss mit dem Melken von Betriebsrentnern“ nicht gänzlich ungehört blieben, dafür spricht, dass es inzwischen einen Freibetrag von 164,50 Euro gibt. Bei solcherart „Krümel“ will es der Verein aber nicht belassen. Denn wer es mit privater Vorsorge, die vor Altersarmut bewahrt, ernst genommen habe, so argumentieren die drei, werde nicht entlastet, sondern „weiter geschröpft“. Die in der Regionalgruppe aktiven Ruheständler haben beschlossen: „Wir geben keine Ruhe!“

