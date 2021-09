Winzer ernten „Rote“ früher

Neustadt. Etwa zwei Wochen später als im vergangenen Jahr, aber mit der Hoffnung auf gute Qualitäten beginnt in der Metropolregion die Hauptweinlese. Allerdings haben die Winzer wegen des wechselhaften Sommers mit Pilzkrankheiten und Schädlingen wie der Kirschessigfliege zu kämpfen. Deswegen soll die Ernte der roten Sorten früher beginnen als normalerweise üblich.

In der Pfalz – mit rund 23 000 Hektar Rebfläche – startet am kommenden Montag die Haupternte. Allerdings entscheidet nach Angaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum im pfälzischen Neustadt jeder Winzer selbst, wann er genau beginnt. Einen einheitlichen Starttermin gebe es nicht. Wie an der Hessischen Bergstraße kommen dabei auch schon rote Sorten wie Dornfelder, Regent oder St. Laurent in die Kelter. Eigentlich wären erst mittelfrühe Sorten wie Silvaner oder Grauburgunder an der Reihe.

Federweißer seit August

Normalerweise werden weiße Sorten zuerst gelesen. © Klaus Venus

Anders als in den Jahren 2018 bis 2020 war dieses Jahr von viel Niederschlägen und gemäßigten Temperaturen bestimmt. Wegen der hohen Feuchtigkeit rechnen etliche Winzer mit Ertragsverlusten durch die Pilzerkrankung Falscher Mehltau. Die ersten Trauben für den Neuen Wein, den Federweißen, wurden am 23. August in Rheinhessen gelesen.