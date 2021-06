Winzer „enteignet“ sich selbst

Bissersheim. Der 32-jährige Winzer Wolfgang Bender aus Bissersheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist von der Corona-Krise finanziell in die Enge getrieben worden. Deshalb tritt er die Flucht nach vorn an und will seinen Familienbetrieb in eine Genossenschaft in Verantwortungseigentum umwandeln. Im deutschen Weinbau ist dieser Schritt bislang einmalig. Aber Unternehmen wie Bosch oder Zeiss sind ebenfalls nach diesem Modell organisiert.

AdUnit urban-intext1

Gedacht ist die Genossenschaft nicht für Winzer, sondern für Endverbraucher, die gemeinsame Werte teilen und das Weingut im Norden der Pfalz, das in vierter Generation besteht, unterstützen möchten. Da für Wolfgang Bender soziale und ökologische Interessen vor Rendite kommen, bleibt das Kapital der Anteilseigner im Betrieb gebunden und wird investiert.

„Jeder kann einen Anteil von 600 Euro zeichnen und wird damit Miteigentümer .“ Und die können gegen Kost und Logis halbtags im Weinberg helfen. Kreative Ideen hatte Bender schon früher: Als sein Hallendach kaputtging, suchte er eine Firma, die es sanierte und im Gegenzug eine Photovoltaik-Anlage installieren durfte. sin