Winzer beschmutzt Fahrbahn in Maikammer mit Weintrauben

Maikammer. Ein unbekannter Winzer hat am Mittwochmorgen in Maikammer mit Weintrauben die Fahrbahn verschmutzt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Winzer offenbar gegen 11 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr der L 516 am Ortseingang einen Teil seiner Weintrauben verloren. Die Straßenmeisterei musste die größere Verunreinigung sodann beseitigen. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei appelliert weiterhin, dass verlorene Fruchtladung für den nachfolgenden Verkehr große Gefahr darstellt, da die Rutschgefahr steigt.

