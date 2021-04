Wildunfall auf B 9 - 25-Jährige verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Germersheim. Wegen einem Wildunfall hat eine 25-Jährige am Freitagmorgen auf der B 9 die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte mit einem Fuchs zusammenstieß, der über die Straße lief. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte in die Mittelleitplanke und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, so die Polizei. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

