"Wildplakatierer" muss erneut ins Gefängnis

Landau. Ein in Landau und Umgebung als „Wildplakatierer“ mittlerweile hinlänglich bekannter Mann muss erneut ins Gefängnis. Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hat jetzt seine Revision gegen ein Urteil des Landauer Landgerichts vom 19. April 2021 verworfen. Dieses hatte ihn zur einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, weil er im Raum Landau Verkehrs- und Hinweisschilder im öffentlichen Raum mit selbst angefertigten Plakaten beklebt hatte. Das ursprüngliche Verfahren hatte am Amtsgericht stattgefunden, gegen dessen Urteil war der „Wildplakatierer“ in Berufung gegangen. Jetzt ist das Urteil somit rechtskräftig.

Es war bereits der dritte Prozess, der gegen den Mann geführt wurde. Nach einem Verfahren 2012 wurde er zwei Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, 2018 musste er eine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten.