Ludwigshafen.. Der Wildpark Rheingönheim wird ab Montag, 8. März, wieder für Besucher geöffnet – allerdings mit zwei wichtigen Änderungen. Gemäß der Landesverordnung zur Pandemie muss der Einlass vorgebucht werden, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Zudem darf sich nur eine begrenzte Zahl von Gästen im Wildpark aufhalten. Für die Vorbuchungen hat der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ein Callcenter beauftragt. Besucher können unter der Telefonnummer 06202/92 72 183 ab Sonntag, 7. März, 11 Uhr, angeben, an welchem Tag, um welche Uhrzeit und mit wie vielen Personen sie in den Wildpark kommen möchten. Bei einer Öffnungszeit von 9 bis 18 Uhr, einer Wegefläche von 16 000 Quadratmetern und einer Vorgabe von einer Person auf mindestens zehn Quadratmeter Fläche können maximal 170 Menschen pro Stunde eingelassen werden

