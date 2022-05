Wörth. Die Auf- und Abfahrt der B9 am Bahnhof Wörth ist am Sonntag aufgrund einer Wildgansfamilie kurzfristig gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, spazierten die beiden Elterntiere mit ihren sechs Küken über die Fahrbahn. Die Beamten konnten die Vögel sicher an einen nahegelegenen Tümpel begleiten und die Sperrung wieder aufheben.

Die zwei Elterntiere spazierten zusammen mit ihren sechs Küken über die Fahrbahn. © Polizeiinspektion Wörth