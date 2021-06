Schriesheim. Nach gut einem Jahr Zwangspause nimmt die Evangelische Kirchengemeinde Schriesheim ihre Veranstaltungsreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ wieder auf. Während samstags in der Kirchstraße der Wochenmarkt stattfindet, erklingt in der anliegenden evangelischen Stadtkirche die „Königin der Instrumente“. Start ist am Samstag, 12. Juni, 11.30 Uhr, mit Genya Kai, Organist in Altenbach, Heidelberg und Mannheim. Der Eintritt ist frei.

