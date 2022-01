Wieder Gegner der Corona-Maßnahmen auf der Straße

Mannheim. Erneut haben sich Menschen in der Region versammelt, um gegen die Einschränkungen durch die Corona-Politik zu protestieren. In Mannheim trafen sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei 200 Demonstranten auf den Planken und rund um den Friedrichsplatz, bei einer Demo von Impfkritikern am Toulonplatz zählte die Polizei etwa 150 bis 170 Personen. In Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis kamen etwa 400 Menschen zusammen. Auch in Wiesloch und Heidelberg waren es mehrere Hundert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Schriesheim beteiligten sich nach Polizeiangaben mehr als 500 Demonstranten an einer Menschenkette. Die Demonstranten setzten sich für die Coronaimpfung ein und wollten Solidarität mit den von der Pandemie betroffenen Männern, Frauen und Kindern zeigen. Die Reihe schlängelte sich durch die gesamte Altstadt. Eine Gruppe von "Spaziergängern", Impfgegnern und Coronaleugnern, die Polizei schätzt rund 80, war von der Menschenkette getrennt.

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Baden-Württemberg auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an. Am Montag der vergangenen Woche waren mehr als 50 000 Menschen unterwegs, um ihre Meinung zur Corona-Politik kundzutun. Zahlreiche Städte haben unangemeldete Proteste, die auch als "Spaziergänge" bekannt geworden sind, untersagt. Am Wochenende waren bei 44 Versammlungen etwa 23 700 Menschen auf der Straße gewesen, davon vier Gegendemos.