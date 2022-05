Spötter gibt es immer und überall - und so ist es auch im vorliegenden Fall. Der 28-jährige Tobias Beck, groß geworden auf der Mannheimer Blumenau, wird das aber verkraften können. Open-Fire-Cooking heißt die Leidenschaft, mit der er gerade seine Gäste in Berlin verzaubert. Unter ihnen befand sich in diesem Jahr schon kein Geringerer als ein gewisser Elon Musk. Nun ist nicht alles, was

...