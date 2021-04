Wie der Firmencup unter Pandemiebedingungen funktionieren soll

Rhein-Neckar. Nach der Pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr erlebt der BASF Firmencup jetzt eine Neuauflage, allerdings in veränderter Form. Statt an einem festen Termin auf dem Hockenheimring wie bei den 17 vergangenen Veranstaltungen findet das Laufevent vom 13. bis 26. September in der gesamten Metropolregion statt. Dies haben die Veranstalter am Dienstag bekanntgegeben. Neben dem Laufen wird auch Radeln in die Wertung mit aufgenommen. Außerdem bietet die neue BASF Firmencup Virtual App verschiedene Quizfragen und Herausforderungen an, die zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung ergeben. Eine Zeitmessung findet nicht statt. Dafür zählt die App Punkte und Ranglisten in Echtzeit.

Geht leider noch nicht: ein Massenstart beim Firmencup. © Stephan Schuetze

Teamgedanke im Mittelpunkt

„Unser Ziel war es, die Essenz dieses so erfolgreichen Lauf-Ereignisses zu erhalten, aber selbstverständlich ebenso den besonderen Pandemie-Bedingungen gerecht zu werden“, erläutert Lars Gerling, Geschäftsführer des Veranstalters B2Run. Deshalb setzt auch die Neuauflage auf den Teamgedanken, der Mitarbeiter eines Unternehmens verbindet, sie streut das Event aber über die ganze Region und verbindet sportliche Herausforderungen vor Ort an bestimmten „Checkpoints“ mit Wissensfragen über die Metropolregion.

Die Teilnahme am Firmencup kostet 11,99 Euro pro Person plus Mehrwertsteuer. Wer das „Wir laufen Grün“-Paket bucht, zahlt fünf Euro mehr und spendet diesen Anteil für den Ludwigshafener Grünen Kreis, der sich um die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern kümmert. bjz

Info: Anmeldung online unter firmencup.de

