Wie aus Erzfeinden Freunde wurden

Speyer. Manchmal muss Guy Lesueur seine Frau fragen, wie ein Begriff in seiner Muttersprache Französisch genannt wird, weil ihm nur die deutsche Vokabel einfällt. Der 88-Jährige ist im Alter von 19 Jahren als Wehrdienstleistender nach Speyer gekommen – und geblieben. Seine Kinder und Enkel sind in der Domstadt geboren, und sein charmanter französischer Akzent hat einen Pfälzer Einschlag.

Guy Lesueur heute und als er nach Speyer kam (hinteres Bild, links). © Klaus Venus

Geschichten wie diese erzählt die neue regionalgeschichtliche Ausstellung des Historischen Museums der Pfalz in Speyer „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz von 1945 bis 1999“, die an diesem Samstag, 19. Juni, eröffnet wird.

Gastkurator aus Mannheim

Für Museumsdirektor Alexander Schubert ist es ein Wunder, dass binnen weniger Jahrzehnte aus ehemaligen Erzfeinden Freunde geworden sind. „Vor 75 Jahren kam die französische Armee als Sieger und Befreier vom Nationalsozialismus in die Pfalz, und das Verhältnis zwischen den Streitkräften und den Einheimischen war nicht immer einfach. Viele junge Wehrdienstleistende kamen nicht gerne nach Deutschland, sie mussten eben“, erzählt Gastkurator Christian Führer aus Mannheim. Außerdem hatten sich die beiden Länder bis 1945 immer wieder feindlich gegenüber gestanden. „Und das Grenzgebiet Pfalz hat diese kriegerischen Auseinandersetzungen besonders zu spüren bekommen.“

Die jungen Franzosen, die als Besatzer in Speyer einmarschierten, hatten Väter und Großväter, die schon gegen Deutsche gekämpft haben, und jedes Mal sei es ein Krieg von Ost nach West gewesen. Doch nicht umsonst trage die Schau das Wort „Rendezvous“ im Titel: „Einerseits bedeutet es in der Militärsprache, dass sich die Truppen in Marsch setzen sollen, andererseits ist es Verabredung von Verliebten“, erklärt Projektleiter Ludger Tekampe. So war aus dem anfänglichen Nebeneinander peu à peu ein Miteinander geworden. „In Spitzenzeiten lebten 3000 bis 3500 Franzosen in der Domstadt, und alle haben ein Stück Speyer mit nach Hause genommen, als sie nach ihrem Jahr Wehrdienst wieder gegangen sind“, ergänzt Führer. In der Ausstellung erzählen Fotos, Filme, Dokumente, Leihgaben aus öffentlichen Sammlungen und persönliche Stücke von der Aussöhnung zwischen den einstigen Erzfeinden.

Guy Lesueur deutet auf ein Schwarz-Weiß-Foto, das drei junge Männer in Uniform zeigt, die lächelnd an einer Mauer vor einigen Hinweisschildern lehnen. „So hat alles angefangen – damals.“

