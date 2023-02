Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 21-Jähriger aus Heidelberg hat in der Nacht auf Samstag Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 05.30 Uhr zu einer Diskothek gerufen, da ein Gast seine Rechnung nicht bezahlen möchte. Nachdem der Gast, bei welchem es sich um den 21-jährigen Mann aus Heidelberg handelt, seine Rechnung im Beisein der Polizeikräfte letztlich doch zahlen konnte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Während sich der Mann von der Örtlichkeit entfernte, schlug er unvermittelt einer dritten Person ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Im Rahmen dessen trat der Mann mehrfach in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

