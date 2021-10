Widerstand gegen Beamte: Betrunkener tritt Polizistin in Bauch

Neckargemünd. Ein 34-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Brücke zwischen der Banngartenstraße und der Bahnhofstraße in Neckargemünd mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt. Der Mann lag mit leichten Verletzungen auf der Brücke, weshalb die Beamten gerufen wurden, teilte die Polizei mit. Bei dem Versuch den Mann in Gewahrsam zu nehmen, fing er an um sich zu spucken und Widerstand zu leisten. Deshalb musste ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen werden.

Nur mithilfe einer weiteren Streife konnte der Mann zum Polizeifahrzeug gebracht werden. Dabei trat er einer Beamtin in den Bauch und versetzte einem Weiteren einen Kopfstoß. Auch auf dem Polizeirevier leistete der 34-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Diese musste unter Zwang durchgeführt werden, da er einen Alkoholtest nicht durchführen wollte. Nachdem er seinen Rausch in der Arrestzelle ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, des Angriffs gegen diese und wegen Beleidigung ermittelt.