Wickie ruft zum Wikingerritt auf großer Welle

Haßloch. Finn ist hin und weg: An der Seite von Wickie und den starken Männern steht er im Wikingerschiff und feuert mit Wasserkanonen auf Zielscheiben, die coole Effekte auslösen. So wird ein Schiff versenkt, ein Hai taucht plötzlich auf und eine Möwe speit Wasser. Natürlich wird man ab und zu auch selbst von den Besatzungen anderer Boote nass gespritzt - für den Siebenjährigen ist die neue, interaktive Wasserbahn „Splash Battle“ ein echter Hit im Holiday Park im pfälzischen Haßloch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort wurden am Wochenende mit einer tollen Show drei neue Attraktionen zum Thema der TV-Serie „Wickie und die starken Männer“ eingeweiht. In eineinhalb Jahren Bauzeit entstand das Wickieland. Mit einem Investitionsvolumen von zirka zwölf Millionen Euro wuchs im Herzen des Parks ein fast 10 000 Quadratmeter großer neuer Bereich. Und der wurde selbstverständlich von Wikingerhäuptling Halvar und Wickie samt den starken Männern mit Parkmanager Bernd Beitz und Plopsa-CEO Steve van den Kerkhof höchstpersönlich eingeweiht. Danach ging’s für alle - inklusive Besucher - in die Schlacht.

Freizeitpark Holiday Park Haßloch: Wickieland eröffnet 9 Bilder Mehr erfahren

Auf der großen Welle - dem „Disk‘O’Coaster“ - nehmen die Besucher auf einer großen Scheibe Platz, die sich im Anschluss um die eigene Achse dreht und währenddessen mit bis zu 70 Stundenkilometern einen Parcours abfährt. An der höchsten Stelle erreicht die große Welle eine Höhe von 15 Metern - das ist nichts für schwache Seefahrermägen und auch nichts für die kleinsten Wickie-Freunde. Die fühlen sich auf dem neuen Abenteuerspielplatz wohl, der in liebevoller Handarbeit gefertigt wurde. Daneben befindet sich ein Imbiss für die Stärkung sowie ein Areal mit Geschicklichkeitsspielen.

Mehr zum Thema Freizeitpark Holiday Park Haßloch: Wickieland eröffnet 9 Bilder Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sommerserie "Hiergeblieben!" Ausflug in den Holiday Park Mehr erfahren

Hotelbau beantragt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits im vergangenen Jahr hat der Holiday Park fünf Millionen Euro in den Umbau des Donnerflusses zum „Dino Splash“ investiert. Bei der reißenden Fahrt wird der Besucher in eine prähistorische Landschaft entführt, vorbei an lebensechten, sich bewegenden Dinosauriern.

Wer es etwas ruhiger mag, der ist im wunderschön thematisierten Majaland willkommen oder kann in den Fischerbooten zum Kapitän werden. Insgesamt wartet der Holiday Park Haßloch mit 45 Attraktionen auf. Bei jedem Wetter lädt die Indoor-Erlebniswelt „Holiday Indoor“ mit sieben Attraktionen - darunter eine Achterbahn - zum Verweilen ein. Für alle, die den Extrakick aus Action und Geschwindigkeit suchen, ist eine Fahrt im preisgekrönten Megacoaster „bigFM-Expedition Geforce“ mit sieben Airtimes und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern ein Muss. Für ein Gefühl der Schwerelosigkeit empfiehlt sich der 70 Meter hohe „Free Fall Tower“. Hartgesottene sollten spätestens in der 55 Meter hohen dreifach Katapultachterbahn „Sky Scream“ Gänsehaut bekommen.

Übrigens: Ein paar Jubiläen gibt es auch. Der Megacoaster „Geforce“ existiert schon seit 20 Jahren und der Holiday Park feiert sogar 50. Geburtstag. Ein besonderes Geschenk möchte er sich und Besuchern machen: Das Freizeitparadies soll zu einem mehrtägigen Ausflugsziel für Familien werden. Daher ist nun ein Hotel in Planung. Entsprechende Anträge wurden bereits bei der Kreisverwaltung gestellt. ek