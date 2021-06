Wetterdienst warnt vor schwerem Unwetter und Gewitter

Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Stadt Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis und den Kreis Bergstraße eine Unwetterwarnung veröffentlicht. Demnach kann es am heutigen Montag ab 13 Uhr zu starken Gewittern kommen. Dabei ist lokal heftiger Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter, punktuell auch extrem heftiger Starkregen um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Bei Zusammenwachsen der Gewitter kann auch Starkregen mit vergleichbaren Mengen über mehrere Stunden auftreten. „Weitere Begleiterscheinungen sind Hagelansammlungen oder Sturmböen bis 85 Stundenkilometer“, schreibt der DWD. In der ersten Nachthälfte zum Dienstag sei allmählich mit nachlassender Schauer- und Gewittertätigkeit zu rechnen, heißt es.

AdUnit urban-intext1