Wetterdienst warnt vor Glätte: Bisher wenig Behinderungen in Mannheim

Südwest. Gefährliches Glatteis sucht zum Start in die Vorweihnachtswoche weite Teile Deutschlands heim. Für Teile aller Bundesländer galten am Montagmorgen deswegen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Wegen Glatteises seien Verkehrsbehinderungen möglich, Straßen und Schienen könnten stellenweise sogar unpassierbar sein, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am frühen Morgen ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim noch zu keinen größeren Unfällen gekommen. Ein Sprecher der Polizei betont: "Die Leute sind gut vorbereitet." Dennoch ist heute Morgen in Hockenheim ein Fahrzeug auf ein weiteres gerutscht und in Sandausen rutschte ein Auto aufgrund der eisigen Fahrbahn in ein gepartes Fahrzeug.

So entwickeln sich die Temperaturen

Der Vorhersage zufolge greifen Ausläufer eines Tiefs südlich von Island zunächst auf den Westen und im Laufe des Montags auch auf den Osten Deutschlands über. "Dabei tritt Glatteisregen auf. Anschließend setzt sich allmählich mildere Luft durch", teilte der DWD mit.

Wegen des teils bis über 20 Zentimeter tief gefrorenen Bodens könne die Glatteis-Lage längere Zeit andauern. "Die Milderung hat sich mittlerweile im Westen Nordrhein-Westfalens weitgehend durchgesetzt, dort entspannt sich die Glatteissituation zunehmend."

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bilanz und Ausblick Dezember-Wetter in Mannheim: Gibt es weiße Weihnachten? Mehr erfahren Wetter Warmer Wochenauftakt - Keine weißen Weihnachten in Baden-Württemberg? Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Die Temperaturen steigen in dieser Woche an. Mit der milden Luft kommt auch Regen, der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt. «Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht - ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs», hatte am Sonntag Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale gesagt.

Verletzte bei Unfällen im Südwesten

Schon in der Nacht zum Montag kam es mancherorts auf den Straßen zu witterungsbedingten Unfällen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) wurden vier Menschen verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.

In der Nacht ist es auf den Straßen von Rheinland-Pfalz zu über 30 mehr als Unfällen aufgrund von Glatteis gekommen - dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Der Großteil der Unfälle passierte in Koblenz und Mainz, wie die Polizei und ein Sprechers des Lagezentrums mitteilten.

Wegen des Unwetters kam es demnach zu Zusammenstößen von Fahrzeugen auf den rutschigen Straßen. Teils prallten die Autos auch gegen Leitplanken. Der Gesamtschaden aller Unfälle lag bei etwa 83 000 Euro. Allein am frühen Montagmorgen kam es nach Angaben der Polizei innerhalb von etwa zweieinhalb Stunden zu 25 Verkehrsunfällen im Stadtgebiet von Mainz. Die Polizei berichtete von erheblichen Gefahren und Behinderungen durch gefrierenden Regen.

Einige Schulen bleiben im Norden geschlossen

Der DWD riet, den Aufenthalt im Freien weitestgehend zu vermeiden. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen. Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen.

Folgen gibt es auch für Schulen, etwa in Niedersachsen: In mehreren Landkreisen und Städten fällt am Montag wegen der «zu erwartenden extremen Wetterbedingungen» an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Unterricht aus.

Das kündigten etwa die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie die Städte Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg an - außerdem Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, aber nicht an den berufsbildenden Schulen.