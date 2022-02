Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen. Es wird kalt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Nacht von Samstag auf Sonntag in der Region eine Warnung vor Frost ausgesprochen. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, bestehe die Gefahr von Frost, so der DWD. Betroffen sind Mannheim, Heidelberg, der Rhein-Neckar Kreis, Ludwigshafen sowie der Kreis Bergstraße.

