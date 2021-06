Wetterdienst rechnet mit weiteren Gewittern

Rhein-Neckar. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich zur Mitte der Woche erneut auf kräftige Gewitter einstellen. Lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in der Metropolregion bleibt es am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Auch hier gibt es ab Mittag verbreitet Schauer und Gewitter. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 26 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter nachlassen. Tagsüber bleibe es zunächst trocken, das Wetter sei dann von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt. Nachmittags sind den Meteorologen zufolge auch einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. (mit dpa)