Wetter in der Region: Erneut Schnee in der Nacht zum Sonntag angekündigt

Südwest. Mit frösteligen Temperaturen und viel Schnee auf den Höhen hat sich der Winter in Baden-Württemberg zurückgemeldet. In der Region rund um Mannheim hatte es in der Nacht auf Samstag heftig geschneit. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee hat es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Pfalz gegeben, in Mannheim erreichte die Schneedecke 15 Zentimeter.

Und es bleibt winterlich: Flächendeckend soll es in der Nacht zum Sonntag schneien, wie ein DWD-Sprecher am Samstag sagte. In den Niederungen geht er von einer dünneren Schneedecke von einem bis zu fünf Zentimetern aus. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb werden hingegen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Am kältesten wird es nach Einschätzung der Meteorologen im Südosten mit Tiefstwerten von bis zu minus 7 Grad in der Nacht zum Sonntag. Danach werde es allmählich wärmer, der Schneefall schwächer: "Da gibt es am Sonntagmittag vielleicht noch ein paar Flocken", sagte der DWD-Sprecher.

Zu Beginn der nächsten Woche komme dann milde Luft aus dem Mittelmeerraum nach Baden-Württemberg. Das heißt: wenig Niederschlag, aber auch kein strahlender Sonnenschein. Nur im Bergland sei weiterhin mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen, sagte der Experte.