Wertvolle Gitarre gestohlen - Zeugen gesucht

Neustadt. Ein Unbekannter hat eine Gitarre im Wert von rund 700 Euro aus dem Bereich der Marienkirche in Neustadt an der Weinstraße gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass der Besitzer sie dort am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr kurz unbeaufsichtigt abgestellt hatte. Das Instrument befand sich zu dem Zeitpunkt in einem schwarzen Koffer.

Ein Zeuge, der der Polizei noch nicht namentlich bekannt ist, gab später an, dass der mutmaßliche Täter mit einem Fahrrad davonfuhr. Diese Person und mögliche weitere Zeugen bittet die Polizei Neustadt, sich unter der Telefonnummer 06321/8540 oder per E-Mail an die Adresse pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

