Wer wird Weinhoheit?

Neustadt. Es gibt drei Anwärterinnen für das Amt der Pfälzischen Weinkönigin, das am 1. Oktober in Neustadt neu besetzt wird. Wie die Weinwerbung Pfalzwein e.V. am Freitag bekanntgab, stehen Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, Sabina Kobek aus Neustadt-Hambach und Laura Wessa aus Bockenheim zur Wahl. Die drei Kandidatinnen setzten sich in einem Vorentscheid durch.

Ein Jahr Botschafterin

Eine von ihnen wird bald die Nachfolge von Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand antreten und den Pfälzer Wein ein Jahr lang als Botschafterin repräsentieren. Die zweit- und drittplatzierten Kandidatinnen werden der neuen Hoheit als Prinzessinnen zur Seite stehen. sin