Frankenthal. Acht Verteidiger, vier Angeklagte: Der Prozess gegen die Männer, die im Juni 2020 einen Geldautomat gesprengt und in einem weiteren Fall im September die Sprengung vorbereitet haben sollen, hat eine beträchtliche Dimension. Wegen der besser einzuhaltenden Hygienebestimmungen im Gerichtssaal wurde das Verfahren vor der 3. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Markus Sturm von Landau nach Frankenthal verlegt.

Von besonderem Interesse war für Sturm die Frage, wer von den vier Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 42 Jahren in welcher Weise etwas zu dem Geschehen beigetragen hat? Im ersten Fall waren zwei von ihnen zumindest teilweise erfolgreich: Der Automat der Sparkasse Südliche Weinstraße auf dem Parkplatz des Südpfalz-Centers in Rohrbach wurde zerstört, an das Geld gelangten die Männer trotzdem nicht.

Im zweiten Fall glückte nicht einmal die Sprengung. Zwar hätte das Quartett laut Anklageschrift den Geldautomaten auf dem Wasgau-Parkplatz in Mommenheim anvisiert, den Versuch brachen sie jedoch ab, als unerwartet die Lichter auf dem Parkplatz angingen. Ihr Plan, am nächsten Tag wiederzukommen, erledigte sich schnell: Sie wurden festgenommen, da ihnen die Polizei auf die Spur gekommen war. In der Hauptverhandlung ließen die Angeklagten Erklärungen verlesen, in denen sie die Vorwürfe weitgehend einräumten und die Taten bedauerten. Den Einlassungen zufolge war – neben dem am ersten Prozesstag vernommenen Polen – dessen Landsmann „gleichberechtigt bei Vorbereitung und Ausführung“ beider Taten. Mit Sprengungen habe er sich allerdings nicht ausgekannt. Drogenabhängkeit habe ihn in die Geldnot getrieben, sagte der Mann. Ein russischstämmiger und ebenfalls drogenabhängiger Komplize gab an, nach dem Tschetschenien-Krieg nach Deutschland geflohen zu sein und an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Seine Rolle im Tatgeschehen wurde als untergeordnet bezeichnet.

Der vierte Angeklagte ist in Krakau geboren und hat längere Zeit als Kraftfahrer gearbeitet. Durch einen Bekannten lernte er einen der mutmaßlichen Haupttäter kennen. Bei seiner Befragung ließ der 42-Jährige diverse Erinnerungslücken erkennen. So konnte der vierfache Familienvater nicht erklären, wie hoch seine Schulden sind.

Mit einer konkreten Zahl trat der Leiter der Südpfälzer Sparkasse in den Zeugenstand: Die Höhe des Sachschadens, der bei der Sprengung des Geldautomaten in Rohrbach entstand, liege bei knapp über 70 000 Euro. Der Inhalt des Automaten belaufe sich auf 36 000 Euro, die jedoch versichert gewesen seien. Die Hauptverhandlung wird am 12. April fortgesetzt, das Urteil könnte am 19. April ergehen.