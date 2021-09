Wer macht im Wahlkreis Heidelberg das Rennen bei der Bundestagswahl?

Heidelberg. Wer holt bei der Bundestagwahl am 26. September im Wahlkreis Heidelberg das Direktmandat? Der Christdemokrat Karl A. Lamers vertritt den Wahlkreis seit 1994 und sicherte sich insgesamt fünf Mal das Direktmandat, zuletzt vier Wahlen in Folge. Zweimal konnte der Sozialdemokrat Lothar Binding die meisten Erststimmen auf sich vereinen (1998 und 2002). Beide Politik-Urgesteine treten nun nicht mehr an. Auf Seiten der CDU geht Alexander Föhr ins Rennen, der 41-jährige Heidelberger möchte in die Lamersschen Fußstapfen treten. Einen Generationenwechsel peilt auch die SPD an: Kandidatin Elisabeth Krämer ist 28 Jahre alt und hat das klare Ziel vor Augen, Lothar Binding in der Bundeshauptstadt zu beerben. Bei den Grünen will die baden-württembergische Spitzenkandidatin Franziska Brantner ihr Ergebnis von 2017 (Erststimmen: 16,7 Prozent) verbessern und am liebsten als Wahlkreissiegerin nach Berlin gehen.

Für Tim Nusser (FDP), Malte Kaufmann (AfD) und Zara Dilan Kiziltas (Linke) dürfte das Direktmandat in weiter Ferne liegen, trotzdem kämpfen die drei um jede Stimme. Das Besondere am Wahlkreis Heidelberg ist sein Stadt-Land-Unterschied: Neben der Studentenstadt Heidelberg und den Städten Weinheim. Ladenburg sowie Schriesheim gehören die zum Teil ländlicher geprägten Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim und Laudenbach dazu.

Folgende Männer und Frauen der aktuell im Bundestag vertetenen Parteien stehen am 26. September den knapp 220 000 Wahlberechtigten zur Wahl.

Alexander Föhr (CDU)

Politikwissenschaftler, 1980 in Heidelberg, Wohnort: Heidelberg

Seit 27 Jahren ist Karl A. Lamers Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heidelberg und hat sich in dieser Zeit einen Namen als verteidigungs- und außenpolitischer Experte gemacht. Sein Erbe ist gewaltig, Alexander Föhr schreckt das aber nicht ab. Der 41-jährige Angestellte bei der AOK möchte seine Erfahrungen als Stadtrat und Kreisvorsitzender der CDU Heidelberg in Berlin ausspielen. Eines seiner wichtigsten Anliegen: Der Abbau von Bürokratie. Will der begeisterte Karnevalist und Vater von zwei Kindern in die Bundeshauptstadt, sollte er das Direktmandat gewinnen. Föhr steht zwar auf Platz sechs der Landesliste. Traditionell gewinnt die CDU im Südwesten aber mehr Direktmandate, als ihr durch Zweitstimmen Sitze im Bundestag zustehen. Daher ziehen die Personen auf der Liste nicht oder nur wenige von ihnen ins Parlament ein.

Elisabeth Krämer (SPD)

Schreinerin/Sachbearbeiterin, 1993 in Heidelberg, Wohnort: Walldorf

Elisabeth Krämer gehört seit sieben Jahren dem Stadtrat in Walldorf an. Seit 23 Jahren ist Lothar Binding Mitglied des Bundestags. Diesem will die 28-Jährige nun nachfolgen. Doch um das Politikurgestein beerben zu können, muss die gelernte Schreinerin, der die Arbeitsmarktpolitik besonders am Herzen liegt, wohl das Direktmandat gewinnen. Denn Krämer steht auf einem fast aussichtslosen 27. Platz der SPD-Landesliste. Dass die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Heidelberg dem sozialdemokratischen Kandidaten die meisten Erststimmen gaben, ist lange her. 2002 war es, Lothar Binding erreichte damals knapp 43 Prozent.

Franziska Brantner (Grüne)

Sozialwissenschaftlerin, 1979 in Lörrach, Wohnort: Heidelberg

Franziska Branter kann fest damit rechnen, auch in der kommenden Wahlperiode dem Deutschen Bundestag anzugehören. Es wäre ihre dritte Amtszeit. Die 41-Jährige ist Spitzenkandidatin der Grünen in Baden-Württemberg, gemeinsam mit Cem Özdemir. Doch während der Schwabe auf Platz zwei der Landesliste steht, führt Außenexpertin Brantner diese an. Dennoch kämpft die Mutter einer Tochter um jede Stimme und verfolgt das Ziel, Wahlkreissiegerin zu werden. In Heidelberg kann sie mit breiter Unterstützung rechnen. Denn sowohl bei der Landtagswahl im März als auch bei der Kommunalwahl 2019 konnten die Grünen in der Unistadt Siege einfahren. Der Bundestagswahlkreis umfasst aber noch einige Städte und Gemeinden aus dem Rhein-Neckar-Kreis, in denen die Ökopartei traditionell nicht so stark abschneidet.

Tim Nusser (FDP)

Projektmanager, 1996 in Freiburg/Breisgau, Wohnort: Heidelberg

Obwohl Tim Nusser erst 25 ist, bringt er eine gewisse Wahlkampferfahrung mit. Schon 2017 trat er für die FDP im Wahlkreis Heidelberg an – und verpasste dem Einzug in den Bundestag. Ob es dieses Mal klappt, hängt vor allem vom Zweitstimmenergebnis der Liberalen im Südwesten ab. Nusser, der gebürtiger Freibuger ist, zum Studium nach Heidelberg kam und im Wahlkampf für mehr Generationengerechtigkeit wirbt, steht auf Platz 22 der liberalen Landesliste im Südwesten. Vor vier Jahren schafften die ersten zwölf Namen auf der Liste den Sprung in den Bundestag – damals kam die FDP in Baden-Württemberg auf 12,7 Prozent. Der 25-Jährige, der stellvertretender Kreisvorsitzender seiner Partei in Heidelberg ist und noch weitere Ämter in der FDP und bei den Jungen Liberalen ausübt, muss also auf ein kleines liberales Wunder im Südwesten hoffen.

Malte Kaufmann (AfD)

Unternehmer, 1976 in Mannheim, Wohnort: Mühlhausen

Seit zwei Jahren ist der Diplom-Volkswirt Malte Kaufmann Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion, der 44-Jährige geht fest davon aus, dass er bald noch ein zweites Mandat ausüben darf. Seine Zuversicht rührt aus seinem siebten Platz auf der Landesliste und dem AfD-Ergebnis vor vier Jahren, als seine Partei 12,2 Prozent der Zweitstimmen in Baden-Württemberg gewann. Dadurch zogen die ersten elf Listenplätze in den Bundestag ein. Der Vater von vier Kindern ist seit 2018 Sprecher der AfD Heidelberg und will als Bundestagsabgeordneter den Industrie- und Automobilstandort im Wahlkreis stärken.

Zara Dilan Kiziltas (Die Linke)

Studentin, 1999 in Speyer, Wohnort: Heidelberg

Sie ist die jüngste Kandidatin im Wahlkreis Heidelberg. Zara Dilan Kiziltas ist 22 Jahr alt und seit 2019 Mitglied im Heidelberger Stadtrat, nun setzt sie zum Sprung nach Berlin an. Dass die Lehramtsstudentin tatsächlich im Bundestag landet, ist nicht auszuschließen. Sie steht auf Listenplatz sieben. Vor vier Jahren erhielt die Linkspartei 6,4 Prozent Zweitstimmen im Südwesten, was den ersten sechs Männern und Frauen auf der Liste das Bundestagsmandat brachte. Nun müsste die Partei ihr Ergebnis noch etwas steigern, was schwer wird, aber grundsätzlich nicht unmöglich ist. Kiziltas, die sich seit ihrem 16. Lebensjahr politisch engagiert, wirbt für die Abschaffung von Hartz IV und die Einführung einer sanktionsfreien monatlichen Mindestsicherung von 1200 Euro.

Neben diesen Kandidatinnen und Kandidaten treten außerdem an:

Verena Willaredt, Volt, Studentin, 22 Jahre alt, Wohnort: Heddesheim.

Friederike Benjes, Klimaliste, 54 Jahre alt, Softwareentwicklerin, Wohnort: Heidelberg.

Daniel Brenzel, Freie Wähler, 42 Jahre alt, Lehrer, Wohnort: Edingen-Neckarhausen.

Franziskus Schmitz, Die Partei, 24 Jahre alt, Auszubildender, Wohnort: Heidelberg.