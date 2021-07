Wer hatte grün? Zeugen nach Unfall auf L723 gesucht

Walldorf. Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitagnachmittag mit unklarer Sachlage nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr auf der Wieslocher Straße über den Mühlweg-Kreisel nach links auf die L 723 in Richtung Wiesloch ein und kollidierte mit dem Wagen einer 86-Jährigen, die in Richtung Walldorf unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme gab die 22-Jährige, die durch die Kollision leicht verletzt wurde, an, bei "Grün" auf die L 723 eingefahren zu sein. Die 86-Jährige behauptete ihrerseits ebenfalls, bei "Grün" die Einmündung passiert zu haben.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die 22-Jährige wurde nach ihrer ersten Anhörung mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.