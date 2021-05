Weniger Erstsemester an den Hochschulen im Südwesten

Baden-Württemberg. Das Ausbleiben von Studierenden aus dem Ausland hat im Wintersemester 2020/21 für einen Rückgang der Erstsemesterzahlen gesorgt. So entschieden sich nur noch knapp 56 800 Studierende, sich erstmalig an einer Hochschule in Baden-Württemberg einzuschreiben, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das waren 6,8 Prozent Erstsemester weniger als im Wintersemester 2019/20.

Insgesamt waren im vergangenen Wintersemester 2020/21 an den Südwest-Hochschulen knapp 358 700 Studierende eingeschrieben. Das ist ein Zuwachs um 0,5 Prozent zum Vergleich zum Wintersemester 2019/20. Damit seien die Studierendenzahlen erstmals seit dem Wintersemester 2016/17 wieder angestiegen.

In der größten Fächergruppe, den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, betrug der Rückgang unter den Erstsemestern im vergangenen Wintersemester 5,4 Prozent im Vergleich zum Wintersemester 2019/20. In der zweitgrößten Fächergruppe, den Ingenieurwissenschaften, ging die Anzahl der Erstsemester um 7,1 Prozent zurück. Große Verluste an Studierenden im ersten Hochschulsemester mussten auch die Geisteswissenschaften hinnehmen (minus 11,6 Prozent).