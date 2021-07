Weniger Christen

Speyer. Angesichts vieler Austritte im Bistum Speyer sieht Generalvikar Andreas Sturm grundlegende Änderungen in der Kirche im 21. Jahrhundert als dringend notwendig. Immer klarer zeige sich, dass die Kirche eine neue Gestalt brauche, um die Botschaft des Evangeliums mit den Herausforderungen der Zeit in Verbindung zu bringen, sagte Sturm. Das Bistum Speyer legte am Mittwoch seine Jahresstatistik für 2020 vor. Demnach sank die Mitgliederzahl gegenüber 2019 um rund 10 500 (etwa 2,1 Prozent) auf rund 497 000. Hauptursache sei die weiterhin hohe Zahl von Kirchenaustritten.

Sturm hat mit vielen gesprochen, die aus der Kirche ausgetreten sind: „Häufig ging es dabei um die Frage nach der konsequenten Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, nach der Haltung der Kirche zu Frauen, aber eben auch zu der Frage nach dem Umgang mit homosexuellen Menschen oder wiederverheiratet Geschiedenen.“ Ihm hätten diese Gespräche deutlich gemacht, „dass wir auf dem Synodalen Weg konsequent voranschreiten müssen“.

Tausende Mitglieder verloren

Auch die Evangelische Kirche der Pfalz hat 2020 Tausende Mitglieder verloren. Insgesamt lag die Zahl bei knapp 483 000 – etwa 12 000 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Landeskirche mitteilte. Die Zahl der Austritte lag mit rund 4900 um fast 17 Prozent niedriger als noch im Jahr 2019. Zehn von 395 Kirchengemeinden hatten wegen der Corona-Pandemie keine Zahlen vorlegen können. lrs