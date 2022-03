Wendemanöver auf B3 führt zu Unfall mit zwei Verletzten

Leimen. Bei einem Unfall auf der B3 in Höhe Leimen sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte zuvor eine 29-jährige Autofahrerin plötzlich auf der Fahrbahn wenden. Eine 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zur Kollision kam. Dabei wurden die 29-Jährige und ihre schwangere Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden in naheliegende Kliniken eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die B3 musste in Fahrtrichtung Heidelberg für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis circa 17.30 Uhr gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1