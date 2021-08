Weltkriegs-Granaten gefunden und gesprengt - Straßen in Heddesheim gesperrt

Heddesheim. Im Neubaugebiet rund um die Odenwaldstraße in Heddesheim sind bei Grabungsarbeiten drei 20 Zentimeter lange Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ging vom Fund am Sonntagnachmittag keine unmittelbare Gefahr aus. Dennoch wurden die Granaten am Montag kurz nach 14 Uhr sicherheitshalber gesprengt. Die unmittelbare Umgebung war zuvor abgesperrt worden und die Bauarbeiten wurden für rund 90 Minuten eingestellt. Auch die Viernheimer Straße und Teilabschnitte der L 4236 waren zwischenzeitlich gesperrt.

