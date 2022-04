Weitz wird neuer Bürgermeister

Heddesheim. Achim Weitz (50) wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim. Bei der Neuwahl am Sonntag schaffte es der parteilose und von der CDU unterstützte Bewerber im zweiten Anlauf. Der Schriesheimer Ordnungsamtsleiter erhielt 52,2 der Stimmen und landete damit deutlich vor seinem Mitbewerber Daniel Gerstner (SPD) mit 28,1 Prozent. Jens Römer (Grüne) kam auf 11,2 Prozent. Der frühere CDU-Fraktionschef und jetzt parteilose Gemeinderat Martin Kemmet war erst im zweiten Wahlgang angetreten und konnte 8 Prozent der Wähler überzeugen. Der neue Bürgermeister tritt am 1. Juni die Nachfolge von Michael Kessler (parteilos) an, der nach 24 Jahren nicht mehr angetreten war. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,2 Prozent. hje

