Rhein-Neckar. Am Freitag gibt es zunächst gebietsweise Nebel, ansonsten von Schleierwolken abgesehen viel Sonnenschein. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 4 Grad. Nachts kann es glatt werden. Auf die Menschen in der Metropolregion kommt ein überwiegend trockenes Wochenende mit etwas Sonne zu. Am Freitag ist es größtenteils heiter, nur örtlich ist der Himmel bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

