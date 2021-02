Hessen. In Hessen sind binnen eines Tages weitere 940 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der Todesfälle im Land im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (Stand 0.00 Uhr) um 26 auf 4812. Seit Beginn der Pandemie registrierten die Gesundheitsämter in Hessen somit 171 823 Infektionen mit Sars-CoV-2.

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner 92,6 Menschen mit dem Coronavirus. Am höchsten ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz derzeit im Landkreis Fulda (187,3) sowie im Werra-Meißner-Kreis (158,0). In beiden Kreisen lag dieser Wert vor wenigen Tagen noch über 200. Die niedrigste Inzidenz in Hessen gibt es den aktuellen Zahlen zufolge im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 51,8.