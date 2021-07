Weitere 100 Tickets

Worms. Die Anzahl der Flanierkarten bei den Wormser Nibelungen-Festspielen hat sich erhöht: ab Mittwoch werden 100 weitere Tickets angeboten. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Der Heylshofpark sei ein beliebter Treffpunkt während der Festspielzeit und dementsprechend groß sei die Nachfrage nach Flanierkarten, hieß es. „Auch wer nicht in die Vorstellung möchte, kann das Ambiente des Heylshofparks bei wechselnder Live-Musik sowie gastronomischen Angeboten mit der Flanierkarte genießen“.

Die Karten sind zu einem Preis von vier Euro erhältlich. Sie berechtigen am jeweiligen Abend ab 20.15 Uhr bis 1 Uhr zum Eintritt in den Park. Pro Buchung können nur zehn Karten bestellt werden. Die Flanierkarten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Für Gäste, die eine tagesaktuelle Festspielkarte besitzen, ist der Einlass zum Heylshofpark frei. Flanierkarten gibt es über die Hotline 01805/33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute). her