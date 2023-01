Weiter Schnee und Minusgrade im Südwesten

Stuttgart. In Baden-Württemberg könnten Wintersportler am Wochenende Glück haben: Ab Sonntag soll es flächendeckend schneien. Entlang der Alb gebe es eine Schneedecke von 15 Zentimetern, ebenso im nördlichen Schwarzwald. Im Bergland liege der Schnee 10 Zentimeter hoch, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mit.

Am Samstag sei es wechselnd bewölkt, vor allem im Westen gebe es eine Chance auf Sonne. Auch im Südosten falle bis zu 5 Zentimeter Schnee. In der Nacht zum Sonntag soll es schneien bei Tiefstwerten von bis zu minus 9 Grad.

Montag lasse der Schneefall nach. Dienstag und den Rest der nächsten Woche werde es wegen höherer Temperaturen eher regnen. Laut DWD erreichen die Temperaturen in der Woche tagsüber zwischen 0 und 4 Grad.