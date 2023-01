Viernheim. Ein weißer Hyundai ist in der Nacht zum Samstag in Viernheim in der Mönchhofstraße gestohlen worden. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen HN-FF 1988 angebracht, wie die Polizei berichtet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.