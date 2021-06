Weinstraßen-Erlebnistag unwahrscheinlich

Neustadt. Ein autofreier Sonntag mit vielen Familien auf Rädern und mehr als 200 000 Besuchern, die entlang der Weinstraße flanieren – das kann sich der Verein Pfalzwein als Ideengeber des Erlebnistages Deutsche Weinstraße auch in diesem Jahr nicht vorstellen. „Wir gehen davon aus, dass am 29. August vor dem Hintergrund des Verbots für Großveranstaltungen und der derzeit geltenden Corona-Regeln, der Erlebnistag nicht stattfinden kann“, heißt es vom Verein am Mittwoch in einer Mitteilung.

Planung läuft für kommendes Jahr

Unter den gegebenen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßregeln sei dies nicht zu realisieren und nicht zu verantworten. „Wir arbeiten aber schon jetzt zusammen mit den Gebietskörperschaften, insbesondere den Landräten, an der Umsetzung für das kommende Jahr“, so Joseph Greilinger, Geschäftsführer des Vereins Pfalzwein.

Der Verein ist seit 1952 die offizielle Weinwerbung für die Pfalz. Er arbeitet zusammen mit Pfalz.Marketing und der Pfalz.Touristik außerdem an der Attraktivität der Region für den Weintourismus. her