  Weinstraße statt Mittelhessen - Reisender landet im falschen Neustadt

Neustadt. Unfreiwilliger Zwischenstopp: Ein Reisender ist am Samstagabend statt im hessischen Neustadt auf dem Polizeirevier in der gleichnamigen Stadt an der Weinstraße in der Pfalz gelandet. Der Mann war im Zug am Neustadter Bahnhof angekommen, als er sich ein Taxi rief, um nach Hause zu kommen, hieß es seitens eines Polizeisprechers. Der 24-Jährige sei daraufhin nicht in der Lage gewesen, dem Taxifahrer seine genaue Wohnanschrift zu nennen. Also entschied sich der Chauffeur dazu, den Mann auf die Wache zu bringen. Dort habe er lediglich seinen Wohnort nennen können, welcher eben Neustadt lautet. Der 24-Jährige hatte keinen Ausweis oder ähnliche persönliche Dokumente dabei.

AdUnit urban-intext1

Durch umfangreiche Ermittlungen sei herausgefunden worden, dass der Mann in Hessen wohnt. Nachdem der örtliche Irrtum aufgeklärt wurde, nahm sich der Taxifahrer dem jungen Mann an. Die Kleinstadt Neustadt in Hessen liegt etwa 30 Kilometer östlich von Marburg entfernt. Der Polizeisprecher vermutete, dass der Fauxpas des Mannes an einer Sprachbarriere liegen könnte, da er die Deutsche Sprache nicht gut beherrscht hätte.