Weinkönigin gesucht

Neustadt. Drei Kandidatinnen bewerben sich am Freitag, 1. Oktober, um die Krone der 83. Pfälzischen Weinkönigin. Wie die Pfalz-Touristik am Dienstag mitteilte, haben sich Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau (Bild oben), Sabina Kobek aus Neustadt (Mitte) und Laura Wessa aus Bockenheim (Bild unten) im Vorentscheid durchgesetzt. Am Freitag endet damit auch ein besonderes Amtsjahr für die amtierende Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin Saskia Teucke und ihre Prinzessinnen.

© Linzmeier-Mehn

Alle Kandidatinnen verbinde die Liebe zum Wein, zur Region Pfalz und die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, hieß es weiter. Die Weinhoheiten seien auch zukünftig unabhängig von Corona mehr gefordert, um als Botschafterinnen des Weins über die Online- und Social-Media-Kanäle der Pfalzwein-Werbung in der Pfalz und deutschlandweit für Aufsehen zu sorgen.

Die Wahl findet in zwei Teilen und an zwei Tagen statt. Am Mittwoch, 29. September, stellen sich die Kandidatinnen der Fachjury im Saalbau. Am Freitag findet dann der Wahlabend im Saalbau statt, mit Fans, vor der Fachjury und Pressevertretern. her (Bilder: Pfalzwein)