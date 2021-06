Weinheim sagt Kerwe ab

Weinheim. Zum zweiten Mal wird die Weinheimer Kerwe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Allerhöchstens ein kleines, dezentrales Alternativprogramm für Familien ist nach Stadtangaben vorstellbar. Aber das tröstet eben nur die Kinder ein wenig. Nachdem Hemsbach bereits im Verlauf der Woche verkündet hatte, dass die Kerwe in der Bachgemeinde in diesem Jahr ausfällt, wurde auch im Weinheimer Rathaus eine Entscheidung getroffen.

„Sie haben es sich nicht leicht gemacht, Gespräche geführt mit Vereinsvertretern und anderen Menschen, die in normalen Zeiten hinter der Kerwe stehen: Schweren Herzens haben Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just und der Hemsbacher Bürgermeister Jürgen Kirchner jetzt entschieden, ihre Kerwe-Veranstaltungen im August abzusagen“, heißt es in der Mitteilung.

Nun müsse man genau überlegen, welche alternativen Angebote unter den aktuellen Pandemiebedingungen stattdessen zu verantworten sind. „Eine Kerwe, wie wir sie kennen und lieben, ist unter den geltenden Coronavorschriften nicht umsetzbar“, so Manuel Just und Jürgen Kirchner.

Die Pandemie, obwohl sie am Abklingen ist, macht es den Veranstaltern zu schwer. „So weit es heute absehbar ist, werden den Sommer über Veranstaltungen ohne eine Einlasskontrolle und Zugangsbeschränkung nicht coronagerecht möglich sein. Hygieneregeln und die Kontrolle von deren Einhaltung bestimmen Veranstaltungen aller Art“, schreibt die Stadt. vmr

