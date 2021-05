Weinheim als Modellstadt

Weinheim. Endlich wieder shoppen, Kaffee trinken gehen, ins Konzert oder ins Kino – einige wenige Städte in Deutschland haben derzeit die Chance, in einem Modellprojekt zu ermitteln, wie das pandemiegerecht funktionieren kann. Die Stadt Weinheim will dazugehören und hat sich mit entsprechenden Konzepten am Freitag bei der Stuttgarter Landesregierung ins Gespräch gebracht.

AdUnit urban-intext1

„Für uns geht es keineswegs darum, eine willkommene Möglichkeit zur Umgehung der Reglementierungen der Corona-Verordnung zu ergreifen“, stellt Oberbürgermeister Manuel Just bei der Bewerbung klar. Vielmehr gehe es um einen proaktiven Beitrag, „wie in Zeiten der Pandemie verantwortungsbewusst eine kulturelle, wirtschaftliche und gastronomische Teilhabe für alle Akteure ermöglicht werden kann“. Die Verwaltung habe zwei getrennte aber miteinander korrespondierende Konzepte erarbeitet und vorgelegt: eines für Einzelhandel und Gastronomie, das andere für Kultur. Nun hoffe man auf baldige Nachricht aus Stuttgart. red/sin