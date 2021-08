Weinfest fällt kleiner aus

Edenkoben. Wie gewohnt in der Innenstadt von Edenkoben kann es in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden – ein Weinfest der Südlichen Weinstraße wird es aber dennoch geben. Unter dem Motto „Kokolores & Co.“ wird das „kleine“ Weinfest vom 17. bis 26. September auf dem Kirchbergparkplatz stattfinden – mit einem Programm, das aus einer Mischung aus Konzerten und traditionellem Weinfest besteht. Am 25. und 26. September haben zum Beispiel die neuen Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße ihren ersten Auftritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisiert wird das Fest von der Gaumenfreunde Event GmbH aus Edenkoben, die Kreisverwaltung der Südlichen Weinstraße hat das Hygienekonzept abgesegnet. Die Weinfest-Tage sind kostenfrei (keine Ticketbuchung notwendig). her