Weindiebe feiern in Germersheim zu früh

Germersheim. In Germersheim haben Einbrecher ihre erfolgreiche Tat direkt gefeiert: Zwei Kriminelle waren nach Angaben der Polizei am Montag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen und nahmen dort neben Werkzeugen auch eine Kiste Wein mit.

Noch im Treppenhaus legten die beiden Täter eine Pause ein und gönnten sich eine Flasche des edlen Tropfens. Die ursprüngliche Eigentümerin des edlen Tropfens kam in diesem Moment nach Hause und erkannte am Etikett, dass es sich dabei um ihren Wein handelte.

Bei ersten Ermittlungen konnten die Täter schnell ermittelt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.