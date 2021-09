Edesheim. Überfordert von der Verkehrssituation in Edesheim ist ein 78 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gewesen. Dieser hatte nach Polizeiangaben vom Mittwoch einen Weinberg als Umleitungsstrecke benutzt, um eine Großbaustelle zu umfahren. Hierbei beschädigte er sein Fahrzeug. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, sich wegen seiner Überforderung verirrt zu haben. Der 78-Jährige wurde verwarnt. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

